مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(0) بالميراس.. بواليا يسدد خارج المرمى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

الأهلي خسر في نصف النهائي ضد بايرن ميونيخ، فيما خسر بالميراس من تيجريس المكسيكي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق. 35 الكرة تصل إلى أفشة الذي أرسل عرضية تجاه بواليا لكن الحارس يخرج ويمسك الكرة قبل الزامبي.

ق. 33 بينية تصل إلى روني ويسدد لكن ياسر إبراهيم يتدخل أمامه ويقطع الكرة.

ق. 32 ركنية لبالميراس يقابلها مايكي بتصويبة بجانب القائم.

ق. 30 عرضية من السولية يتسلمها بواليا ويسدد لكن خارج المرمى.

ق. 25 عمرو السولية يروغ فيليبي ميلو وينفرد بالمرمى ولكن يسدد بجانب القاائم.

ق. 18 والتر بواليا يمر ويسقط على حدود منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب أي شيء.

ربع ساعة مرت من اللقاء

ق. 7 ركنية أولى للأهلي.

ق. 7 طولية من بدر بانون إلى طاهر لكن طويلة أيضا ويمسكها الحارس.

ق. 4 بينية من أيمن اشرف تجاه طاهر لكن الحارس يخرج ويمسك بها سريعا.

بداية المباراة