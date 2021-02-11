مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(0) بالميراس.. بواليا يسدد خارج المرمى

الخميس، 11 فبراير 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي وبالميراس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

الأهلي خسر في نصف النهائي ضد بايرن ميونيخ، فيما خسر بالميراس من تيجريس المكسيكي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

أخبار متعلقة
نوير: الاحترام متبادل بيني وبين الشناوي.. أتمنى للأهلي وله الأفضل في المستقبل حوار في الجول - أسطورة بالميراس: مواجهة الأهلي معقدة لأن المشاركة في المونديال ليست من أجل المركز الأخير مونديال الأندية - لويز أدريانو يستهدف رقما لم يتحقق من قبل أمام الأهلي

_ _ _ _ _

ق. 35 الكرة تصل إلى أفشة الذي أرسل عرضية تجاه بواليا لكن الحارس يخرج ويمسك الكرة قبل الزامبي.

ق. 33 بينية تصل إلى روني ويسدد لكن ياسر إبراهيم يتدخل أمامه ويقطع الكرة.

ق. 32 ركنية لبالميراس يقابلها مايكي بتصويبة بجانب القائم.

ق. 30 عرضية من السولية يتسلمها بواليا ويسدد لكن خارج المرمى.

ق. 25 عمرو السولية يروغ فيليبي ميلو وينفرد بالمرمى ولكن يسدد بجانب القاائم.

ق. 18 والتر بواليا يمر ويسقط على حدود منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب أي شيء.

ربع ساعة مرت من اللقاء

ق. 7 ركنية أولى للأهلي.

ق. 7 طولية من بدر بانون إلى طاهر لكن طويلة أيضا ويمسكها الحارس.

ق. 4 بينية من أيمن اشرف تجاه طاهر لكن الحارس يخرج ويمسك بها سريعا.

بداية المباراة

بالميراس الأهلي مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه.. ولماذا لا يستمر مع ليفربول لـ6 سنوات؟ 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري – المقاصة (1) (0) الإنتاج الحربي.. هدف أول رائع 28 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة مثيرة.. سيراميكا كليوباترا يقفز للمربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(0) بالميراس.. بواليا يسدد خارج المرمى 58 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كأس مصر - إنبي يتفادى المفاجأة بهدفي البدلاء.. ودجلة يتخطى البنك الأهلي بالثلاثة ساعة | مصر
مران الزمالك - إصابة عضوين من الجهاز الإداري بكورونا وسلبية مسحة اللاعبين.. وجلسة تحفيزية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: هكذا سنتعامل من الأسبوع الصعب الذي ينتظرنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك