مباشر كأس إنجلترا - إيفرتون (3)-(3) توتنام.. جوووووول التعادل يسجله سانشيز
الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد توتنام في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.
سون هيونج مين
النادي : توتنام هوتسبر
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ق 56: جوووووووووول ديفينسون سانشيز يسجل الثالث والتعادل لتوتنام
ق 55: خروج كالفيرت لوين للإصابة ونزول كولمان
ق 53: نزول هاري كين بدلا من بيرجوين
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون 3-2
ق 45: جوووووووووول إريك لاميلا يسجل الهدف الثاني لتوتنام ويقلص الفارق
ق 42: جووووووووووول جيلفي سيجوردسون يسجل الثالث لإيفرتون من ركلة جزاء
ق 38: جووووووول ريتشاليسون يسجل الهدف التاني لإيفرتون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق 36: جوووووووووووول دومينيك كالفيرت لوين يسجل التعادل لإيفرتون بعد استغلال لخطأ دفاع توتنام في تمرير الكرة
ق 4: جووووووووووول التقدم لتوتنام عن طريق دافينسون سانشيز بضربة رأسية بعد ركنية نفذها سون
انطلاق المباراة