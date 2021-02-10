مباشر كأس إنجلترا - إيفرتون (3)-(3) توتنام.. جوووووول التعادل يسجله سانشيز

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

ريتشاليسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد توتنام في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

أخبار متعلقة
مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم مونديال الأندية - فيفا يرفض محاولات الأهلي لرفع الإيقاف عن كهربا والشحات أطول سلسلة انتصارات.. مانشستر سيتي يفوز ويُقصي سوانزي من كأس الاتحاد الإنجليزي

ــــــــــــــــــــــــ

ق 56: جوووووووووول ديفينسون سانشيز يسجل الثالث والتعادل لتوتنام

ق 55: خروج كالفيرت لوين للإصابة ونزول كولمان

ق 53: نزول هاري كين بدلا من بيرجوين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون 3-2

ق 45: جوووووووووول إريك لاميلا يسجل الهدف الثاني لتوتنام ويقلص الفارق

ق 42: جووووووووووول جيلفي سيجوردسون يسجل الثالث لإيفرتون من ركلة جزاء

ق 38: جووووووول ريتشاليسون يسجل الهدف التاني لإيفرتون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 36: جوووووووووووول دومينيك كالفيرت لوين يسجل التعادل لإيفرتون بعد استغلال لخطأ دفاع توتنام في تمرير الكرة

ق 4: جووووووووووول التقدم لتوتنام عن طريق دافينسون سانشيز بضربة رأسية بعد ركنية نفذها سون

انطلاق المباراة

توتنام إيفرتون كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كأس اليونان - ثنائية كوكا تقود أولمبياكوس للفوز على أريس.. والعارضة تحرم وردة من التسجيل في فوز باوك الكبير 9 دقيقة | المحترفون
تشابي: تنظيم قطر لكأس العالم سيكون تاريخيا لهذا السبب 12 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس إنجلترا - إيفرتون (3)-(3) توتنام.. جوووووول التعادل يسجله سانشيز 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم ساعة | أوروبا
ماذا يقدم الأهلي ضد الفرق البرازيلية؟ الهزيمة ضد بيليه وتميمة الحظ للفوز بمونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية - فيفا يرفض محاولات الأهلي لرفع الإيقاف عن كهربا والشحات ساعة | كأس العالم للأندية 2020
هدف مصطفى محمد لا يكفي.. ألانيا سبور يقصي جالاتا سراي من كأس تركيا ساعة | أوروبا
مونديال الأندية - سلبية مسحة بعثة الأهلي بلا استثناء قبل لقاء بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك