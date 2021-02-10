قائمة بيراميدز - غياب الشناوي والمهدي عن رحلة كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي تسافر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان المحدد لها الأحد المقبل في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغاب الحارسان أحمد الشناوي والمهدي سليمان عن قائمة بيراميدز لهذه المباراة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس

وتسافر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس على متن طائرة خاصة إلى أبيدجان.

بيراميدز الكونفدرالية
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