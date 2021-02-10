مباشر – جالاتا سراي (0) - (3) ألانيا سبور.. هدف ثالث من ركلة جزاء
الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي رفقة جالاتا سراي.
ويهدف جالاتا سراي لاستعادة اللقب الذي حققه آخر مرة في عام 2019.
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ق47: جووول ثالث للضيوف عن طريق خوما باباكار بعدما سدد ركلة الجزاء على يمين موسليرا لكن الكرة ارتطمت بيده وسكنت الشباك.
ق46: ركلة جزاء لألانيا سبور.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ألانيا سبور بهدفين دون رد.
ق42: جووول الهدف الثاني لألانيا سبور عن طريق صالح أوكان.
ق36: مصطفى محمد يطلب الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.
ق32: مصطفى محمد يهدر التعادل بتسديدة يسارية مرت بجوار المرمى.
ق31: جووول لأصحاب الأرض عن طريق خوما باباكار.
ق25: العارضة تنقذ جالاتا سراي من هدف محقق لألانيا سبور.
انطلاق المباراة.