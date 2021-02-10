مباشر – جالاتا سراي (0) - (3) ألانيا سبور.. هدف ثالث من ركلة جزاء

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي رفقة جالاتا سراي.

ويهدف جالاتا سراي لاستعادة اللقب الذي حققه آخر مرة في عام 2019.

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ق47: جووول ثالث للضيوف عن طريق خوما باباكار بعدما سدد ركلة الجزاء على يمين موسليرا لكن الكرة ارتطمت بيده وسكنت الشباك.

ق46: ركلة جزاء لألانيا سبور.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ألانيا سبور بهدفين دون رد.

ق42: جووول الهدف الثاني لألانيا سبور عن طريق صالح أوكان.

ق36: مصطفى محمد يطلب الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق32: مصطفى محمد يهدر التعادل بتسديدة يسارية مرت بجوار المرمى.

ق31: جووول لأصحاب الأرض عن طريق خوما باباكار.

ق25: العارضة تنقذ جالاتا سراي من هدف محقق لألانيا سبور.

انطلاق المباراة.

مصطفى محمد جالاتا سراي ألانيا سبور كأس تركيا
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