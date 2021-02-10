مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021.. الجونة ضد المقاولون وبرشلونة يواجه إشبيلية في الكأس

يواجه فريق الجونة ضيفه المقاولون العرب في الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على مانشستر سيتي ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف إيفرتون نظيره توتنام هوتسبر في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة في نفس الدور من كأس الاتحاد، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه أتالانتا ضيفه نابولي في التاسعة و45 دقيقة مساء ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في العاشرة مساء ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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