مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (2)-(0) خيتافي.. جوووول ميندي

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

مودريتش - ريال مدريد - خيتافي

يستضيف ريال مدريد فريق خيتافي في المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 21 مباراة وبفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بمباراة أقل، أما خيتافي ففي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق66 جوووول ميندي يضيف الثاني من عرضية مارسيلو

ق60 جوووول بنزيمة يستقبل عرضية فينسيوس برأسية رائعة داخل شباك خيتافي

ق49 ديفيد سوريا ينقذ تسديدة بنزيمة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 تسديدة لوكا مودريتش تتحول إلى ركنية

ق5 كاسيميرو يهدر الأول بغرابة

انطلاق المباراة

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
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