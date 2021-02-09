مباشر كأس إنجلترا – مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام.. مكتوميناي جووول

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بأهدافهم في ساوثامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ووست هام التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق97: جووول سمكوت مكتوميناي يسجل الهدف الأول ليونايتد.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف واللجوء لشوطين إضافيين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد وست هام
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