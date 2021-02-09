خبر في الجول – الأهلي يتلقى إخطارا من فيفا بعزل الشحات وكهربا وعدم مشاركتهما أمام بالميراس

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 16:17

كتب : أحمد الخولي

توماس مولر وحسين الشحات - الأهلي وبايرن ميونيخ

تلقت بعثة الأهلي في قطر، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعزل حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" جناحي الفريق، لخرقهما للفقاعة الطبية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وبحسب إخطار فيفا، لا يمكن للثنائي المشاركة في تدريبات الفريق، أو المشاركة ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

وجاء قرار فيفا، حسبما علم FilGoal.com، بسبب تواجد الثنائي في أماكن خارج الفقاعة الطبية الموجودة للاعبين وكل الموجودين داخل ملاعب كأس العالم للأندية، المقام حاليا في قطر، عقب خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ 2-0 في نصف نهائي البطولة.

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وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.

وأظهرت صور متداولة بعد المباراة، مصافحة بين كهربا، وأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للفقاعة.

كهربا وأبو تريكة من لقاء الأمس 🔴🤝🦅

Posted by FilGoal.com on Tuesday, February 9, 2021

وأوضح مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com، أن مسؤولي الفريق يحاولون التفاوض مع ممثلي فيفا، واللجنة المنظمة، لكي يشارك الثنائي في مباراة بالميراس، حال خرجت نتيجة المسحة التي خضع لها الثنائي سلبية.

ويواجه الأهلي بالميراس البرازيلي في مباراة الميدالية البرونزية، يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية، قبل مواجهة النهائي التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وتيجريس المكسيكي.

بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية مونديال الأندية كهربا حسين الشحات
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