بانون: نريد تشريف قميص الأهلي ضد بالميراس.. بواليا: سنقاتل من أجل البرونزية

الاثنين، 08 فبراير 2021 - 22:46

كتب : رامي جمال

بدر بانون - الأهلي وبيراميدز

بدر بانون - الأهلي وبيراميدز

قال بدر بانون مدافع الأهلي إن كل اللاعبين يريدون تشريف قميص الأهلي بالظفر بالمركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بالميراس يوم الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

جاء ذلك عقب هزيمة الأهلي من بايرن ميونيخ اليوم الإثنين في نصف النهائي بهدفين دون رد سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

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وقال بدر بانون عبر قناة "الكأس" القطرية عقب المباراة: ": كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ولكن خضنا المباراة بقوة".

وواصل "استطاعوا مع قلة التركيز تسجيل هدفا ولكننا نشعر بالرضا عن اللقاء".

وأتم بانون حديثه "نريد تشريف قميص الأهلي في المباراة المقبلة ضد بالميراس، ناد مثل الأهلي يجب أن يظفر بالميدالية".

فيما تحدث والتر بواليا مهاجم الأهلي عبر القناة ذاتها قائلا: "لم يكن يومنا ولا ينبغي أن نضع رأسنا في الأرض وعلينا التركيز في المباراة المقبلة للظفر بميدالية وسنقاتل في المباراة المقبلة".

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