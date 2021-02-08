كهربا: قدمنا مباراة كبيرة.. سنقاتل من أجل البرونزية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:15

كتب : رامي جمال

محمد شريف – كهربا – محمود وحيد – أيمن أشرف – حسين الشحات

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ ووعد جماهير ناديه بالقتال للظفر ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفاز بايرن ميونيخ على الأهلي اليوم الإثنين بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كهربا عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل أوروبا والعالم".

أخبار متعلقة
جمعة: هزيمة مشرفة للأهلي.. لم أشعر بـ ديفيز الذي فتح شوارع في دفاع برشلونة أبو تريكة: على الحلوة والمرة معاه.. في انتظار ميدالية يا أبطال الهزيمة الأولى لـ موسيماني.. بايرن يفوز على الأهلي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

وواصل "اجتهدنا ولم نستطع تسجيل الأهداف وأتمنى أن نظفر بالبرونزية لإهدائها للجمهور".

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس البرازيلي الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

الأهلي كهربا بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدف النصيري يغتال أحلام بيتيس وينصر إشبيلية في الدربي الأندلسي المئوي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
نابولي يهزم ميلان ويبعده أكثر عن اللقب 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدير سيمبا التنفيذي: هذا رد كاف على شكوانا ضد المريخ.. وهذا سبب تطورنا 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب منتخب تونس: إصابة معلول ليست خطيرة وسببها الإجهاد 49 دقيقة | الدوري المصري
تقرير يوناني: كوكا أصيب بشد عضلي وحضوره أمام أرسنال غير وارد 50 دقيقة | المحترفون
بالنيران الصديقة.. يونايتد يواصل انتصاراته ويهزم وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: اليوم فقط حطمت رقم بيليه.. والجوهرة السوداء يعترف أخيرا ساعة | أوروبا
عزل كين وسيطرة أرتيتا في أسباب تفوق أرسنال على توتنام ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك