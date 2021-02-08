أبو تريكة: على الحلوة والمرة معاه.. في انتظار ميدالية يا أبطال

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:09

كتب : رامي جمال

محمد أبو تريكة في مدرجات الأهلي ضد بايرن

ينتظر محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي من فريقه الظفر بميدالية المركز الثالث في كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل بعد الهزيمة من بايرن ميونيخ.

وفاز بايرن ميونيخ على الأهلي اليوم الإثنين بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أبو تريكة الذي حضر المباراة من مدرجات جمهور الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة: "احنا بنحب الأهلي، ولما بيخسر وده قليل الحمد لله بنحبه أكبر وأكتر".

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وأتم أبو تريكة تغريدته "على الحلوة وعلى المرة معاه، في انتظار ميدالية يا أبطال".

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس البرازيلي الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

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