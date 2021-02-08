سامي: كنت أريد الفوز على إنبي لتحقيق قفزة في جدول الدوري

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أحمد سامي

أعرب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن رضاه بنتيجة التعادل بين فريقه وإنبي ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري رغم رغبته في تحقيق الفوز للتقدم في جدول الترتيب.

وتعادل سموحة أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.

وقال سامي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أتمنى تحقيق الفوز على إنبي لتحقيق قفزة في جدول الدوري".

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ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

وأضاف سامي "أهدرنا بعض الفرص في الشوط الأول ودفعنا ثمن ذلك في الشوط الثاني".

وأوضح "إجمالا التعادل نتيجة جيدة لأنها أمام فريق كبير يقوده مدير فني مخضرم".

وعن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ قال: "هي مباراة للتاريخ، يجب أن يستغلها اللاعبون".

واختتم تصريحاته "يجب أن يحتفظ الأهلي بشخصيته الهجومية وألا يبالغ اللاعبون في الخوف والتوتر باللجوء للدفاع فقط".

في الدوري سموحة إنبي الأهلي بايرن ميونيخ
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