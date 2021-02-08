مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(1) بايرن.. محاولة من الشحات
الإثنين، 08 فبراير 2021 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
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ق 50: الشحات يتوغل ويسدد والدفاع يبعد الكرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف دون رد
ق 40: تسديدة قوية من دايفز تمر جوار مرمى الشناوي
ق 35: ليفاندوفسكي يهدر انفراد
ق 31: تسديدة من أفشة بعيدة عن المرمى
ق 29: تسديدة قوية من جنابري يتصدى لها الشناوي
ق 28: نزول ياسر إبراهيم بدلا من معلول
ق 25: إصابة علي معلول
ق 24: تسديدة قوية من روكا تمر جوار القائم
ق 20: رأسية من طاهر ونوير يمسك بالكرة
ق 17: ليفاندوفسكي والأول
ق 15: هجمة خطيرة من كومان ثم هجمة خطيرة من ليفاندوفسكي
ق 10: الشناوي يبعد كرة خطيرة
ق 8: رأسية خطيرة من جنابري تمر جوار المرمى
ق 4: انطلاقة من كومان والشناوي يخرج ويمسك بالكرة
انطلاق المباراة
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تابع لحظات ما قبل المباراة
7:20: الجماهير تتوافد على مدرجات ملعب أحمد بن علي
7:05 - بداية عمليات الإحماء للفريقين
7:00 - وصول بايرن ميونيخ إلى ملعب المباراة
7:00 - محمد أبو تريكة يحضر في مدرجات جماهير الأهلي لمساندة الفريق الأحمر
6:50 - تشكيل بايرن ميونيخ
6:45 - لاعبو الأهلي في أرض ملعب المباراة لمشاهدة الملعب والمدرجات
6:15 - الخطيب يرافق بعثة الأهلي واللاعبين نحو ملعب المباراة
6:00 - حافلة الأهلي تتحرك نحو ملعب الريان الذي يستضيف المباراة
موسيماني يعلن تشكيل الأهلي والذي جاء كالآتي:
المرمى: الشناوي.
الدفاع: هاني – بانون – أيمن – معلول.
الوسط: حمدي فتحي – السولية – أفشة.
الهجوم: الشحات - كهربا - طاهر.