مباشر مونديال الأندية - الأهلي ضد بايرن ميونيخ.. بداية الإحماء

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حسين الشحات في الدحيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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تابع لحظات ما قبل المباراة

7:05 - بداية عمليات الإحماء للفريقين

7:00 - وصول بايرن ميونيخ إلى ملعب المباراة

7:00 - محمد أبو تريكة يحضر في مدرجات جماهير الأهلي لمساندة الفريق الأحمر

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6:50 - تشكيل بايرن ميونيخ

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6:45 - لاعبو الأهلي في أرض ملعب المباراة لمشاهدة الملعب والمدرجات

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6:15 - الخطيب يرافق بعثة الأهلي واللاعبين نحو ملعب المباراة

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6:00 - حافلة الأهلي تتحرك نحو ملعب الريان الذي يستضيف المباراة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي والذي جاء كالآتي:

المرمى: الشناوي.

الدفاع: هاني – بانون – أيمن – معلول.

الوسط: حمدي فتحي – السولية – أفشة.

الهجوم: الشحات - كهربا - طاهر.

الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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