استراحة في الدوري - سموحة (1)-(1) إنبي.. نهاية المباراة

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

احتفال إنبي بهدف رامي صبري في بيراميدز

يستضيف سموحة فريق إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 15 نقطة من 10 مباريات بينما إنبي في المركز السادس برصيد 16 نقطة من 9 مباريات.

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نهاية المباراة

ق61 جووووول حسام حسن يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق59 بعد اللجوء لتقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح سموحة بتدخل من رامي صبري على حسام حسن

ق51 جوووول تقنية الفيديو تحتسب هدف جودي دينوبتير مهاجم إنبي بعد تجاوز الكرة خط المرمى

ق48 هدف ملغي لحسام حسن مهاجم سموحة بسبب التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 عرضية أرضية رائعة من حسام حسن يسددها مصطفى فتحي لكن يتصدى لها محمود جاد وتصطدم بكريم فؤاد ثم ترتطم بالقائم الأيمن لإنبي

ق10 محاولات متتالية من هجوم سموحة لتسجيل الأول

انطلاق المباراة

مباشر في الدوري إنبي سموحة
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