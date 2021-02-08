مباشر في الدوري - سموحة (0)-(0) إنبي.. انطلاق الشوط الثاني

يستضيف سموحة فريق إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 15 نقطة من 10 مباريات بينما إنبي في المركز السادس برصيد 16 نقطة من 9 مباريات.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 عرضية أرضية رائعة من حسام حسن يسددها مصطفى فتحي لكن يتصدى لها محمود جاد وتصطدم بكريم فؤاد ثم ترتطم بالقائم الأيمن لإنبي

ق10 محاولات متتالية من هجوم سموحة لتسجيل الأول

انطلاق المباراة