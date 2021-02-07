مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (1)-(0) برشلونة.. جوووول التقدم لأصحاب الأرض

يستضيف ريال بيتيس فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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ق38 جوووول بورخا إيجليسياس يتقدم لريال بيتيس

ق28 لينجليه يهدر هدفا محققا لبرشلونة

ق12 خروج أرواخو للإصابة ونزول فرينكي دي يونج

ق7 إصابة رونالد أراوخو مدافع برشلونة وخروجه للعلاج

انطلاق المباراة