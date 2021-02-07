مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (1)-(0) برشلونة.. جوووول التقدم لأصحاب الأرض

الأحد، 07 فبراير 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة - بيتيس

يستضيف ريال بيتيس فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

======

ق38 جوووول بورخا إيجليسياس يتقدم لريال بيتيس

ق28 لينجليه يهدر هدفا محققا لبرشلونة

ق12 خروج أرواخو للإصابة ونزول فرينكي دي يونج

ق7 إصابة رونالد أراوخو مدافع برشلونة وخروجه للعلاج

انطلاق المباراة

مباشر في الدوري الإسباني برشلونة ريال بيتيس
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الهادي: قميص العشرين أقل ما نقدمه لجماهيرنا.. وهذا موقف بنشرقي 12 دقيقة | الدوري المصري
وينفرد شايفر لـ في الجول: بايرن ليس في حالته.. وهكذا يحقق الأهلي المعجزة 17 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الجزيري: سعيد بترحيب الجماهير.. جئت لحصد البطولات مع الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: لماذا لا تحبون زيزو؟ 30 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة عبد الله جمعة 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (1)-(0) برشلونة.. جوووول التقدم لأصحاب الأرض 37 دقيقة | أوروبا
بانتظار الأهلي أو بايرن بنهائي المونديال.. جينياك يصنع التاريخ لـ تيجريس ويٌقصي بالميراس 55 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الزمالك يلغي حفلتي تأبين ضحايا الدفاع الجوي وتكريم لاعبي منتخب اليد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك