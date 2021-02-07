استراحة في الدوري - الزمالك (0)-(0) الاتحاد السكندري.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 46 عرضية من السيد سالم يتسلمها روماريو ويليامز ويسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.

ق. 41 ركنية يقابلها محمود علاء برأسية تصل إلى الجزيري الذي يسدد وتصطدم بالدفاع لتصل إلى محمود علاء مجددا، ومحمود علاء يسدد من داخل الست ياردات لكن محمد صبحي يتألق ويتصدى لها.

ق. 35 شيكابالا يمر من الجهة اليمنى ويرسل عرضية يمسكها محمد صبحي بثبات.

ق. 23 بعد العودة لتقنية الفديية، إبراهيم نور الدين يطرد رزاق سيسيه بسبب الضرب بدون كرة.

ق. 20 تدخل قوي من رزاق سيسيه على قدم طارق حامد.

ق. 17 سيف الجزيري يتوغل ويرسل عرضية، لكن عمار حمدي يتدخل ويحولها إلى ركنية.

ق. 14 بينية من أوباما وزيزو ينفرد ويسدد لكن محمد صبحي ينقذ ويحولها إلى ركنية.

ق. 11 شيكابالا يمرر والجزيري ينفرد ويراوغ الحارس ثم يرسل عرضية، يقابلها أوباما برأسية لكن عمار حمدي ينقذها من على خط المرمى.

ق. 2 سيف الدين الجزيري يحصل على الكرة وينفرد من وسط الملعب لكن يسقط على الأرض دون تدخل من لاعبي الاتحاد لتضيع الهجمة.

بداية المباراة