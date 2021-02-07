استراحة في الدوري - الزمالك (0)-(0) الاتحاد السكندري.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 07 فبراير 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي الزمالك والاتحاد عقب اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
لاعبو الزمالك يخلدون ضحايا الدفاع الجوي في مباراة الاتحاد تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم لأول مرة.. وعودة جمعة القضاء الإداري يرفض دعوى مرتضى بطلب إيقاف قرار تجميد مجلس الزمالك السابق متحدث الزمالك: سأشجع الأهلي ضد بايرن.. ونسعى للصحوة والانطلاق مجددا ضد الاتحاد

نهاية الشوط الأول

ق. 46 عرضية من السيد سالم يتسلمها روماريو ويليامز ويسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.

ق. 41 ركنية يقابلها محمود علاء برأسية تصل إلى الجزيري الذي يسدد وتصطدم بالدفاع لتصل إلى محمود علاء مجددا، ومحمود علاء يسدد من داخل الست ياردات لكن محمد صبحي يتألق ويتصدى لها.

ق. 35 شيكابالا يمر من الجهة اليمنى ويرسل عرضية يمسكها محمد صبحي بثبات.

ق. 23 بعد العودة لتقنية الفديية، إبراهيم نور الدين يطرد رزاق سيسيه بسبب الضرب بدون كرة.

ق. 20 تدخل قوي من رزاق سيسيه على قدم طارق حامد.

ق. 17 سيف الجزيري يتوغل ويرسل عرضية، لكن عمار حمدي يتدخل ويحولها إلى ركنية.

ق. 14 بينية من أوباما وزيزو ينفرد ويسدد لكن محمد صبحي ينقذ ويحولها إلى ركنية.

ق. 11 شيكابالا يمرر والجزيري ينفرد ويراوغ الحارس ثم يرسل عرضية، يقابلها أوباما برأسية لكن عمار حمدي ينقذها من على خط المرمى.

ق. 2 سيف الدين الجزيري يحصل على الكرة وينفرد من وسط الملعب لكن يسقط على الأرض دون تدخل من لاعبي الاتحاد لتضيع الهجمة.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
انتصار غائب منذ 18 عاما.. سيتي يضرب ليفربول برباعية ويلون أنفيلد بالسماوي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر مونديال الأندية - بالميراس (0)-(0) تيجريس.. نصف ساعة سلبية 47 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كوكا يُشارك في فوز أولمبياكوس على هراكليوس في الدوري اليوناني 59 دقيقة | المحترفون
تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - الزمالك (0)-(0) الاتحاد السكندري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش يُعلق على وصوله للهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية ساعة | الدوري الإيطالي
لاعبو الزمالك يخلدون ضحايا الدفاع الجوي في مباراة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
الدحيل خامس مونديال الأندية بالفوز على بطل آسيا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك