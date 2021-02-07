مونديال الأندية - مرتجي: هذا ما حدث لاتفاقية التعاون مع بايرن.. ولا كبير في الكرة

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي إن الضغوط قد رُفعت عن فريقه بعد تخطي الدحيل، مشيرا إلى أن لاعبيه سيقدمون أفضل ما لديهم ضد بايرن ميونيخ. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وصرح مرتجي حول الاتفاقية التي وقعها الأهلي مع بايرن ميونيخ في 2010: "بداية علاقتنا ببايرن ميونيخ كانت في 2009، حضرت مؤتمرا في ماليزيا، وحضره رئيس العلاقات الخارجية لبايرن، وشاهد ما قلته عن الأهلي ونمت علاقة وطيدة بيننا".

وواصل "بدأنا في التفكير في تعاون نادي القرن في إفريقيا صاحب الشخصية الكبيرة وبايرن صاحب التاريخ الكبير في أوروبا، وبالفعل حدثت زيارة لمدة 3 أيام قابلنا خلالها أولي هونيس ورومينيجه، وخضعنا لورشة عمل في كافة أقسامهم".

وأكمل "منحنا ذلك خلفية وخبرة عن طريقة عملهم، لأنهم من أقوى وأنجح أندية العالم".

وتابع "فكرنا في أوجه التعاون، ووقعنا على كل شيء، لكن جاءت الثورة وللأسف لم يتم تفعيل أي شيء لأن كل شيء توقف حينها".

وأردف "لكن يمكنك القول إن الكيمياء بيننا كانت جيدة، لذلك طلبوا مواجهتنا في قطر في 2012، وقدمنا أداء جيدا وخسرنا في اللحظة الأخيرة بسبب غلطة".

واستطرد "تقابلنا مجددا في عام 2013 في كأس العالم للأندية، حتى اليوم حسابات التواصل الاجتماعي مترابطة حاليا".

واسترسل "هم يرتدون الأحمر ونحن كذلك هناك نوع من التشابه، وإذا رأيت تصريحات رومينيجه سترى ذلك".

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

وتحدث مرتجي حول مواجهة بايرن ميونيخ قائلا: "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة، لو تحدثنا عن فارق الإمكانيات فهي كبيرة جدا، لكن ذلك لا يمنع أن لاعبينا رجال وتشعر في نظرتها رغبتهم في إثبات أنفسهم وسطر اسمهم في تاريخ الأهلي".

وتابع "الضغوط انتهت بعد مباراة الدحيل، ستواجه أعظم فريق في العالم، ستلعب بلا ضغط وأريحية، وستقدم أفضل ما لديك من أجلك وأجل النادي الأهلي والجماهير العظيمة".

وأتم "لا كبير في الكرة، واجهنا بايرن عام 1977 وفزنا، كانوا يواجهوننا بالفطاحل وقتها، رجالنا تستطيع، وصلنا نصف النهائي وتلك تكفي، لكن طموحنا أكبر من ذلك، وسنتمكن من التتويج بأحد المراكز المتقدمة".