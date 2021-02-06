مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(1) المصري.. حسن علي يشارك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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ق. 83 أبو السعود يتألق ويتصدى لتصويبة عمر كمال إلى ركنية.

ق. 78 حسن علي يشارك بدلا من محمد عنتر.

النحاس رد مباشرة بدخول إيدو موزيس وكريم مصطفى في الدقيقة الـ77 بدلا من أحمد حسن مكي، وعبد الله ياسين.

ق. 74 تبيدلان للمصري بدخول حجاج عويس وكاسينجو كازادي بدلا من أوستين أموتو وإيزي إيميكا.

ق. 47 جووول أووول للمصري. تمريرة رائعة من أموتو وعمر كمال ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل الهدف الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 محمد عنتر يسجل من رأسية والهدف يلغى للتسلل.

ق. 31 تبديل اضطراري بدخول خالد الحسيني بدلا من فادي نجاح.

ق. 21 تصويبة قوية من عمر كمال عبد الواحد يسراه لكن بجانب القائم.

ق. 19 محمود أبو السعود ينقذ الأول. بينية من عمر كمال إلى أوستين أموتو الذي انفرد وسدد لكن محمود أبو السعود تصدى لها ببراعة.

ق. 15 أحمد مسعود يخرج من مرماه وينقذ الكرة قبل أن تصل لـ أحمد حسن مكي بعد تمريرة أحمد داوودا.

ق. 2 عرضية من الجوهري يفشل عمرو موسى في إبعادها ويتابعاه أحمد حسن مكي بتصويبة ينفقذها أحمد مسعود ببراعة إلى ركنية.

بداية المباراة