مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. أبو السعود ينقذ

السبت، 06 فبراير 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

أوستين أموتو مهاجم المصري أمام المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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ق. 19 محمود أبو السعود ينقذ الأول. بينية من عمر كمال إلى أوستين أموتو الذي انفرد وسدد لكن محمود أبو السعود تصدى لها ببراعة.

ق. 2 عرضية من الجوهري يفشل عمرو موسى في إبعادها ويتابعاه أحمد حسن مكي بتصويبة ينفقذها أحمد مسعود ببراعة إلى ركنية.

بداية المباراة

في الدوري المصري المقاولون العرب
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