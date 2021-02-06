مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. أبو السعود ينقذ
السبت، 06 فبراير 2021 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.
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ق. 19 محمود أبو السعود ينقذ الأول. بينية من عمر كمال إلى أوستين أموتو الذي انفرد وسدد لكن محمود أبو السعود تصدى لها ببراعة.
ق. 2 عرضية من الجوهري يفشل عمرو موسى في إبعادها ويتابعاه أحمد حسن مكي بتصويبة ينفقذها أحمد مسعود ببراعة إلى ركنية.
بداية المباراة