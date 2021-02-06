مباشر في إسبانيا - ويسكا (1) (0) ريال مدريد.. جووووووول جالان

السبت، 06 فبراير 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

فينيسيوس - ويسكا - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على ويسكا في ملعب إل ألكوراز بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

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ق.48 جووووووووووول جالان يسجل الأول لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من خافي جالان

ق.46 ميكيل ريكو يسدد على عارضة مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.34 تسديدة قوية من بنزيمة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ألفارو فيرنانديز

ق.25 تهديد أول من ريال مدريد بواسطة فينيسيوس لكن كرته تجاور القائم بقليل والحكم يعلن عن تسلل

ق.4 تهديد آخر من رافا مير بتسديدة يسارية لكنها تمر بجانب القائم بقليل

ق.3 تهديد جديد، رافا مير يرسل عرضية إلى أوكازاكي والياباني يسدد خارج الملعب

ق.2 تسديدة أولى من خايمي سيواني لاعب ويسكا تمر بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ويسكا في إسبانيا الدوري الإسباني
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