مباشر في الدوري - البنك الأهلي (1) (1) الجونة.. ضغط الضيوف يتواصل

السبت، 06 فبراير 2021 - 14:07

كتب : FilGoal

نور السيد - الجونة - البنك الأهلي - الصورة من حساب الجونة الرسمي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة البنك الأهلي والجونة ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 58: بينية من سيرج أكا إلى كريم الطيب المنفرد لكن المدافع يشتت من أمامه إلى ركنية.

ق 56: عموري يتوغل يراوغ مدافعي البنك الأهلي من منتصف الملعب ويسدد كرة ضعيفة تخرج ركنية.

ق 49: جووول التعادل للجونة، ركنية يرتقي لها عربي بدر الذي يمهد الكرة برأسية إلى لؤي وائل الذي يسدد بقوة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21: جووول عاصم صلاح يسجل هدف التقدم على يسار أحمد عادل.

ق 20: ركلة جزاء تحتسبها تقنية الفيديو للبنك الأهلي بعد خطأ من زياد الجيوشي على فادي فريد.

ق 14: ركنية ومن ثم رأسية من عاصم صلاح يتصدى لها ببراعة أحمد عادل عبد المنعم.

بداية اللقاء

البنك الأهلي الجونة في الدوري الدوري المصري
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