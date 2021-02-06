كاف يوافق على ترشح أحمد أحمد لرئاسته

السبت، 06 فبراير 2021 - 13:39

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد أحمد - رئيس كاف

سمحت لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأحمد أحمد بالترشح لرئاسة المنظمة في انتخابات مارس المقبل.

وجاء قرار اللجنة بعدما أوقفت محكمة التحكيم الرياضي مؤقتا الحكم الصادر ضد أحمد والملزم بإيقافه 5 سنوات.

وعاد أحمد لرئاسة كاف بعد القرار المؤقت للمحكمة، والتي تعقد في 2 مارس المقبل جلسة استئناف وستتخذ قرارا نهائيا بشأن الأول قبل انتخابات كاف المقرر انعقادها في 12 مارس.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف أحمد أحمد في نوفمبر الماضي بسبب مخالفات مالية وفرض عليه غرامة قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

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وكان أحمد أعلن في أكتوبر الماضي ترشحه لرئاسة كاف مرة ثانية بعدما تم انتخابه في 2017.

وقالت شبكة "بي.بي.سي" آنذاك إن أحمد يحظى بتأييد أكثر من 40 اتحادا محليا في القارة الإفريقية.

أحمد أحمد كاف
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