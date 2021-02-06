مونديال الأندية - قمصان: قد نغير طريقتنا ضد بايرن.. ونشعر بالراحة في وجود الجمهور

السبت، 06 فبراير 2021 - 12:14

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في قطر - كأس العالم للأندية

كشف سامي قمصان مدرب الأهلي أهمية مواجهة بايرن ميونيخ في نصف كأس العالم للأندية، كما عبر عن سعادة اللاعبين باللعب أمام الجماهير في قطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل في الثامنة مساءً.

وقال قمصان لموقع الأهلي الرسمي: "قبل انطلاق البطولة تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا، وأن يكون محور حديثنا عن مباراة الدحيل فقط من أجل تحقيق هدفنا وهو الصعود إلى نصف النهائي وهو ما حدث بالفعل".

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وأضاف "وعدنا جماهيرنا كجهاز فني ولاعبين بتقديم أفضل ما لدينا أمام الدحيل في ضربة البداية؛ من أجل قطع تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي".

وتابع "لدينا مباراة مهمة وتاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني، وبالطبع هي مباراة ذات طابع خاص، فنحن على موعد مع مواجهة بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه لاعبين يصنفون على أنهم الأفضل في العالم".

وأوضح قمصان: "بايرن ميونيخ يمتلك العديد من الحلول في جميع خطوطه، خاصة أنه يضم لاعبين مميزين على المستويات الفردية، ومن ثم قد نلجأ إلى تعديل طريقة اللعب".

وأردف "سعداء باللعب من جديد أمام جماهير الأهلي، حتى أن اللاعبين أكدوا للجهاز الفني شعورهم براحة شديدة ودوافع قوية في ظل خوض المباريات أمام جماهير الفريق في المدرجات لما يحمله هذا الأمر من تحفيز لهم أمام المنافسين لتقديم أفضل ما لديهم".

ووجه قمصان رسالة إلى لاعبي الأهلي قائلا: "عليكم بالتركيز الشديد في المباراة فقط دون النظر إلى أي شيء آخر، فنحن نثق بشدة في قدراتكم على تقديم مستوى متميز يليق باسم النادي الأهلي وطموحات جماهيره، وندرك جيدا رغبتكم في صناعة تاريخ لكم وللنادي على صعيد المشاركة في أكبر بطولة عالمية على مستوى الأندية".

وستكون تلك المواجهة الأولى للأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية ضد بطل دوري أبطال أوروبا.

وتأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى قطر 7 ساعات بسبب مشاكل في الطيران بألمانيا. (طالع التفاصيل)

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