كورونا يبعد كوليبالي عن نابولي أمام أتالانتا ويوفنتوس

السبت، 06 فبراير 2021 - 11:13

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي إصابة مدافعه كاليدو كوليبالي بفيروس كورونا وعزله عن بقية أفراد الفريق.

وبذلك لن يستطيع اللاعب السنغالي البالغ عمره 29 عاما المشاركة في المباريات الثلاث المقبلة لنابولي.

وسيغيب كوليبالي أمام جنوى اليوم السبت في الدوري الإيطالي، وهو اللقاء الذي لن يشارك فيه أيضا فوزي غلام مدافع نابولي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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ولن يخوض كوليبالي ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا ضد مضيفه أتالانتا يوم الأربعاء.

وسيتواصل غيابه أمام يوفنتوس يوم السبت 13 فبراير في الجولة 22 من الدوري.

وشارك كوليبالي في 25 مباراة في الموسم الجاري وسجل هدفا.

ويقضي كوليبالي موسمه السابع مع نابولي الذي انضم له قادما من جينك البلجيكي.

ويحتل نابولي المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي مبتعدا بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر لكن الأخير خاض مباراتين أكثر منه.

نابولي كوليبالي
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