رئيس سانت إيتيان: متفاجئ من قبول الزمالك عرض جالاتا سراي.. مصطفى محمد أرادنا

أبدى بيرنارد كايزاو رئيس نادي سانت إيتيان، تعجبه من قبول الزمالك عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد.

سانت إيتيان دخل في مفاوضات قوية مع الزمالك لضم المهاجم الدولي المصري، لكنها انهارت تماما بعد تصريحات رولان رومير الرئيس الآخر للنادي الفرنسي (سانت إيتيان يمتلك رئيسين، أحدهما بدور إشرافي، والآخر بدور إداري، والأخير هو صاحب الأزمة).

وقال كايزاو في تصريحات لموقع le10sport الفرنسي: "ما حدث غريب ومفاجئ، فقد عرضنا على الزمالك 5 ملايين دولار كاش".

وأضاف: "الجميع يعاني من الأزمة الاقتصادية، فكيف وافق الزمالك على عرض بـ 2 مليون دولار بينما نحن عرضنا 5 ملايين؟".

وتابع: "وبكل صراحة، جالاتا سراي لن يدفع مبلغ الانتقال بسرعة وبسلاسة، حتى يتفاوضوا على ضم مصطفى محمد اضطروا إلى بيع لاعب ويريدون الآن بيع لاعب آخر وهو سفيان فيغولي".

وواصل: "مصطفى محمد لاعب عظيم، لو ظل في الزمالك حتى نهاية الموسم لسعت خلفه كل الأندية لشرائه".

وأتم: "الجميع سيشاهده في الأولمبياد، ولهذا كان لدينا الإصرار على جلبه في الشتاء، رغبته كانت الانضمام إلى سانت إيتيان".

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وسجّل مصطفى هدفا من ركلة جزاء في ظهوره الأول بقميص جالاتا سراي يوم الثلاثاء الماضي أمام إسطنبول باشكشهير حامل لقب الدوري التركي.