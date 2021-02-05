عودة بعد 10 سنوات.. بارما يضم جراتسيانو بيلي

أعلن نادي بارما الإيطالي عن تعاقده مع جارتسيانو بيلّي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع شاندونج لونينج الصيني.

وذكر بارما أن بيلي وقّع على عقد يربطه بالفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وستكون تلك هي الفترة الثانية لـ بيلي بقميص بارما، بعد أن لعب في صفوفه بالدورو الأول من موسم 2011\2012، وسجّل بقميصه هدفين في 14 مباراة.

وقضى بيلي (35 عاما) آخر 4 سنوات من مسيرته في صفوف شاندونج لونينج الصيني، وسجّل له 63 هدفا وصنع 24 في 133 مباراة، وقاده للتتويج بكأس الصين قبل أن يرحل عن صفوفه بنهاية عقده في يناير الماضي.

ويمتلك بيلي تجارب عديدة مع الأندية الأوروبية رفقة ليتشي، وكاتانيا، وكروتوني، وتشيزينا، وألكمار، وبارما، وسامبدوريا، وفينورد روتردام، وساوثامبتون الذي شهد فترته الأبرز بتسجيله 30 هدفا في 80 مباراة مع النادي الإنجليزي.

ويمتلك بيلي 20 مباراة دولية بقميص إيطاليا، سجل خلالها 9 أهداف، وكان عنصرا أساسيا في يورو 2016 الذي وصل فيه الأتزوري إلى ربع النهائي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وبات بيلي سادس صفقة شتوية لـ بارما، بعد دينيس مان، وماتيا باني، وفاسيليوس زاجاريتيس، وأندريا كونتي، وجوشوا زيركزي.