ثنائي سيتي ولاعبا أرسنال يتنافسون على جائزة لاعب يناير في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 13:51

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - وست بروميتش ألبيون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المرشحين لجائزة EA Sports الخاصة بأفضل لاعب خلال شهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترشح ثنائي مانشستر سيتي، متصدر ترتيب البطولة، إلكاي جوندوجان وجون ستونز.

ومن أرسنال الثنائي بوكايو ساكا وبيرند لينو.

أخبار متعلقة
مونديال الأندية - كيميتش: نتسلح بعقليتنا ومهاراتنا إيقاف أونانا 12 شهرا بسبب المنشطات.. والنادي في بيان: تناول عن طريق الخطأ دواء زوجته الأهلي وبايرن كلاكيت رابع مرة.. بأهداف الخطيب وماتيوس وبركات تقرير: مدرب بوكا جونيورز السابق يقترب من تدريب ساو باولو.. ومنافسة إسبانية برتغالية

بالإضافة لكريج داوسن مدافع وست هام يونايتد وجاك جريليش قائد أستون فيلا وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي وماتيوس بيريا من وست بروميتش ألبيون.

وبإمكان الجمهور التصويت لاختيار لاعب، ويتم تحديد الفائز وفقا لاختيارات الجمهور وقادة الفرق العشرين المشاركة في البطولة ولجنة خبراء.

صوت من هنا

وفاز دومينيك كالفرت لوين مهاجم إيفرتون بالجائزة في سبتمبر الماضي ونالها سون هيونج مين نجم توتنام في أكتوبر.

وفي آخر شهرين من العام الماضي توج بها برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

ويتصدر سيتي ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن جاره يونايتد وللأول لقاء مؤجل.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث مبتعدا بخمس نقاط عن سيتي، وليفربول حامل اللقب يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين عن الأول.

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - استمرار إصابة 4 لاعبين من الاتحاد السكندري بفيروس كورونا 21 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - جلسة خاصة بين موسيماني وأفشة.. وتدريبات بدنية لثلاثي الدفاع 30 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
نسخة جديدة من كأس الدوري الأرجنتيني بعد 19 يوما من فوز بوكا باللقب.. وسوبر كلاسيكو في الجولة الـ 5 44 دقيقة | أمريكا
ثنائي سيتي ولاعبا أرسنال يتنافسون على جائزة لاعب يناير في الدوري الإنجليزي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية - كيميتش: نتسلح بعقليتنا ومهاراتنا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
إيقاف أونانا 12 شهرا بسبب المنشطات.. والنادي في بيان: تناول عن طريق الخطأ دواء زوجته 2 ساعة | أوروبا
الأهلي وبايرن كلاكيت رابع مرة.. بأهداف الخطيب وماتيوس وبركات 2 ساعة | تقرير في الجول
تقرير: مدرب بوكا جونيورز السابق يقترب من تدريب ساو باولو.. ومنافسة إسبانية برتغالية 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 على رأسهم حسين السيد.. الإسماعيلي يعلن استعارة 5 لاعبين
قد ينال إعجابك