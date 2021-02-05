ثنائي سيتي ولاعبا أرسنال يتنافسون على جائزة لاعب يناير في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المرشحين لجائزة EA Sports الخاصة بأفضل لاعب خلال شهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترشح ثنائي مانشستر سيتي، متصدر ترتيب البطولة، إلكاي جوندوجان وجون ستونز.

ومن أرسنال الثنائي بوكايو ساكا وبيرند لينو.

بالإضافة لكريج داوسن مدافع وست هام يونايتد وجاك جريليش قائد أستون فيلا وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي وماتيوس بيريا من وست بروميتش ألبيون.

وبإمكان الجمهور التصويت لاختيار لاعب، ويتم تحديد الفائز وفقا لاختيارات الجمهور وقادة الفرق العشرين المشاركة في البطولة ولجنة خبراء.

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وفاز دومينيك كالفرت لوين مهاجم إيفرتون بالجائزة في سبتمبر الماضي ونالها سون هيونج مين نجم توتنام في أكتوبر.

وفي آخر شهرين من العام الماضي توج بها برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

ويتصدر سيتي ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن جاره يونايتد وللأول لقاء مؤجل.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث مبتعدا بخمس نقاط عن سيتي، وليفربول حامل اللقب يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين عن الأول.