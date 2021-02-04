استراحة مونديال الأندية - الدٌحيل (0) - (1) الأهلي.. تغيير أول للأحمر

الخميس، 04 فبراير 2021 - 19:11

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حسين الشحات في الدحيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدٌحيل والأهلي، في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2020.

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ق53: تبديل أول للأهلي. حمدي فتحي يخرج وديانج يشارك

ق49: احتكاك قوي بين أحمد ياسر وبواليا، يسقط الزامبي على إثره وتوقف اللعب لكن مهاجم الأهلي يقوم سالما.

ركنيات متتالية للدحيل دون خطورة مباشرة على مرمى الأهلي.

انطلاق الشوط الثاني: المعز علي ومحمد مونتاري يشاركان على حساب بسام الراوي وأولونجا.

نهاية الشوط الأول

ق46: ارتباك كبير في دفاع الدحيل، وطاهر وبواليا يضغطان وكادا يسجلان في مرمى خال من حارسه.

ق40: بالعودة لتقنية الـ VAR، بواليا كان متسللا والهدف يُلغى

ق39: جوووووووووول الثاني للأهلي.. بواليا ينفرد من صناعة الشحات ويضعها بكل الهدوء في شباك الدحيل

ق36: تسديدة قوية من حمدي فتحي فوق عارضة الدحيل

ق33: ضغط أهلاوي. تعاون رائع بين أفشة ومعلول تضع التونسي في وضع رائع، يسدد لكنها تلمس يد المهدي بن عطية وتخرج لركنية. الحكم يرى غير متعمدة، وركنية للأهلي.

ق29: جوووووووووووول أول للأهلي.. ضغط من بواليا على الراوي تعود للشحات ويسدد من خارج المنطقة جووووووووووووول!

ق27: تدخل قوي من حمدي فتحي على بسام الراوي، وإنذار أول في اللقاء للاعب وسط الأهلي.

ق23: تهديد قطري، عرضية إدميلسون تصل لرأس أولونجا ولكنها في يد الشناوي بثبات.

ق20: استحواذ أهلاوي وتكتل دفاعي قطري

ق11: كاد يفعلها حسين الشحات. جناح الأهلي يضغط على دفاع الدحيل ويشترك مع حارس مرمى الدحيل صلاح زكريا ولكن حارس الدحيل يتألق.

ق8: ركنية معلول عالية، يحاول بواليا عليها لكن رأسيته بعيدة عن المرمى.

ق7: ركنية أولى للأهلي. كرة طولية من بدر بانون ارتبك فيها دفاع الدحيل وحاول طاهر خطف الكرة لكن دفاع الدحيل يشتتها لركنية

ق5: خطأ ارتكبه محمد هاني على دودو جناح الدحيل، لعبه بنفسه داخل المنطقة وشتتها الشناوي بقبضة يده، تعود لإدميلسون الذي سدد بعيدا عن مرمى الأهلي.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

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