خيسي: مبابي يحب ريال مدريد.. واثق من أنه سيلعب هناك يوما ما

الخميس، 04 فبراير 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

قال خيسي رودريجيز لاعب لاس بالماس إن كيليان مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان سيحب الانضمام إلى ريال مدريد خاصة وأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حاليا والملكي سابق هو مثله الأعلى.

وصرح خيسي عبر برنامج "إل بارتيدازو دي كوبي": "مبابي سيحب الانضمام إلى ريال مدريد".

وواصل "لطالما كان كريسيتانو رونالدو هو مثله الأعلى".

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وأكمل "يحب ريال مدريد وأنا واثق من أنه سيلعب هناك يوما ما".

خيسي صاحب الـ27 عاما انضم إلى سان جيرمان قادما من ريال مدريد في صيف 2016 واستمر مع الفريق حتى ديسمبر 2020.

وخرج خيسي في عدة إعارات من سان جيرمان إلى أندية لاس بالماس وستوك سيتي وريال بيتيس وسبورتنج لشبونة، قبل أن ينضم مجانا إلى لاس بالماس خلال السوق الشتوية.

وربطت تقارير صحفية عديدة، ريال مدريد بالتحرك لضم مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن عقد صاحب الـ22 عاما ينتهي في صيف 2022.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع احقية الشراء، قبل أن يقرر سان جيرمان ضمه بشكل نهائي في العام التالي بمبلغ 145 مليون يورو.

وشارك مبابي خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

باريس سان جيرمان ريال مدريد
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