مباشر مونديال الأندية - تيجيريس (0) (0) أولسان.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أونال تيجيريس المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا في أولى مواجهات كأس العالم للأندية 2020.

المباراة تقام على ملعب أحمد بن علي في قطر، وسيخوض الفائز مواجهة قوية في المربع الذهبي أمام بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء