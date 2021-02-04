التشكيل - جينياك يقود هجوم تيجيريس.. ومدافع هولندي في دفاع أولسان

الخميس، 04 فبراير 2021 - 15:36

كتب : FilGoal

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس

يقود الفرنسي أندريه بيير جينياك هجوم تيجيريس أونال بطل أمريكا الشمالية في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2020 أمام أولسان هيونداي بطل آسيا.

جينياك هو الهداف التاريخي للفريق المكسيكي برصيد 144 هدفا في جميع المسابقات.

فيما يشارك المدافع الهولندي داف بولتويس أساسيا في صفوف الفريق الكوري الجنوبي.

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ولا يعد بولتويس غريبا على الفريق الكوري إذ يقضى موسمه الثالث مع النادي منذ انضمامه في 2019 وساهم في التتويج باللقب الآسيوي.

المباراة الأولى والتي تقام على ملعب أحمد بن علي، ينتظرها بالميراس بطل أمريكا الجنوبية لمعرفة هوية منافسه في نصف النهائي.

تشكيل تيجيريس:

حراسة المرمى: ناهول جوزمان

الدفاع: لويس رودريجيز – دييجو رييس – كارلوس سالسيدو – خيسوس ديوناس

الوسط: رافائيل كاريوكا – جايدو بيتزارو

أمامهم: لويس كوينونيس – فرانسيسكو ميزا – خافيير أكينو

الهجوم: أندريه بيير جينياك

تشكيل أولسان:

حراسة المرمى: جو هيون وو

الدفاع: سيول يونج وو – داف بولتويس – كيم تايهيوان – كيم كي هي

الوسط: كانج دونج هيوك – وون ديجاو

أمامهم: يوون بيتجرام – كيم إن سونج – ليو دونج جون

الهجوم: كيم جيهيون

أولسان هيواندي كأس العالم للأندية أونال تيجيريس
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