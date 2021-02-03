أملا في معجزة.. ليفربول يضم فان دايك وجوميز لقائمته الثانية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 22:28

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول

ضم ليفربول فيرجيل فان دايك وجو جوميز مدافعي الفريق لقائمته الثانية لدوري أبطال أوروبا.

جو جوميز

النادي : ليفربول

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

ليفربول

ويعاني فان دايك من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي وإمكانية مشاركته الموسم الجاري محل شك.

أما جو جوميز فيعاني من إصابة قوية في الركبة ومشاركته الموسم الجاري مرة أخرى كذلك محل شك.

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وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال في وقت سابق: "لم يخبرني أي طبيب أن هناك فرصة لفان دايك للعب مرة أخرى هذا الموسم، لا أريد أن أقول إن الأمر مستحيل لكن هذا غير محتمل".

وواصل "أعتقد أن لدينا مساحة لضمه في قائمة دوري الأبطال، وإن كان لدينا مساحة في قائمة الدوري الإنجليزي فسنضمه".

وأتم كلوب "إن لم يكن هناك مساحة فعلينا اتخاذ قرار حينها، إذا قمنا بضمه على القائمة فهذا فقط لأننا نأمل في حدوث معجزة".

يذكر أن جويل ماتيب خرج من القائمة بعدما تأكدت إصابه في أربطة الكاحل وغيابه لنهاية الموسم كذلك.

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