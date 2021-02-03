رقامان قياسيان ينتظران صلاح أمام برايتون

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 16:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون - الدوري الإنجليزي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه برايتون يوم الأربعاء.

ويحل برايتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويقترب الدولي المصري من تسجيل رقمين مميزين مع ليفربول، وسيتمكن من تحقيقهما بهز شباك برايتون.

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الهدف المنتظر من صلاح يمكنه به معادلة رقم كيني دالجليش أمام برايتون، حيث سجل أسطورة ليفربول 6 أهداف ضد برايتون خلال مسيرته، مقابل 5 للدولي المصري.

علما بأن صلاح أحرز أهدافه الـ5 في 7 مباريات خاضها ضد برايتون، بينما سجل دالجليش أهدافه الـ6 خلال 10 مباريات.

رقم آخر يستهدفه لاعب بازل السابق أمام برايتون، سيحققه في حالة تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

لو سجل صلاح الهاتريك سيعادل رقم إيان سانت جون الذي يحتل المركز 13 في قائمة هدافي الريدز عبر التاريخ برصيد 118 هدفا.

فقد سجل صلاح 115 هدفا بقميص ليفربول في كل المسابقات.

يذكر أن جناح المقاولون العرب السابق سجل 4 أهداف في المباريات الثلاثة الأخيرة لليفربول، ثنائية في شباك مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومثلها في شباك وست هام يونايتد بالدوري.

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، هاري كين وسون هيونج مين لاعبا توتنام.

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