تقرير مغربي: إجراءات إدارية تؤخر وصول أوناجم إلى المغرب

ينتظر نادي الوداد المغربي وصول محمد أوناجم للانضمام لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من الزمالك.

محمد أوناجم النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

ووفقا لموقع "le Sport 360" المغربي فأن بعض الإجراءات الإدارية آخرت وصول أوناجم إلى المغرب.

وأضاف التقرير أنه كان مقررا وصول اللاعب أمس الثلاثاء إلى الدار البيضاء، "غير أن ارتباطه بإنهاء مجموعة من الالتزامات، فرض بقاءه في القاهرة، والتي سيغادرها غدا الخميس".

وواصل التقرير "وينتظر أن يخوض أوناجم التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا على أن يخوض أول حصة تدربية رفقة الفريق الجمعة المقبل".

أوناجم انتقل للوداد على سبيل الإعارة، وحسبما علم FilGoal.com فإن إعارة أوناجم إلى الوداد جاءت مقابل 100 ألف دولار، بجانت تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى النادي.

أوناجم سبق له اللعب في نادي الوداد البيضاوي في الفترة من 2015 إلى 2019.

وشارك أوناجم مع الزمالك هذا الموسم في مباراتين فقط. صنع فيهما هدفا واحدا.