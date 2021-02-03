استراحة في الدوري - المقاصة (0) (1) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 13:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة والاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول
ق 26: باسم مرسي يهدر ركلة الجزاء لمصر للمقاصة في ظهوره الأول.
ق 24: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لصالح مصر للمقاصة عقب لمسة يد على مدافع الاتحاد.
ق 18: تقنية الفيديو تحتسب هدفا للاتحاد بداعي التسلل بعد إلغاءه، لصالح روماريو ويليامز.
ق 14: عمار حمدي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة في يد الحارس محمود حمدي.
بداية اللقاء