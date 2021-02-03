المقاولون: إذا تم مد فترة القيد سنتمم إجراءات ضم رامي ربيعة من الأهلي

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - أبو قير للأسمدة

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب إنه إذا تم مد فترة القيد في السوق الشتوية لـ5 أيام، فسيتمم فريقه إجراءات ضم رامي ربيعة من الأهلي. وذلك في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر".

وصرح عادل قائلا: "فكرة ضم رامي ربيعة من الأهلي جاءت في آخر يوم في فترة القيد، والموضوع بدأ متأخرا، لكن كان هناك تعاونا كبيرا من الأهلي رغم وجوده في قطر".

وواصل "تقريبا لم نفكر في هذا الموضوع سوى في آخر يوم مساء، الوقت كان ضيقا جدا، وحينما حصلنا على الموافقات وعملنا كان باب القيد قد انتهى حتى أننا سجلنا بعض البيانات فعليا لتسجيل الصفقة لكن لم يتم إنهائها نظرا لانتهاء الموعد المحدد".

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وأكمل "كان هناك أملا كبيرا بإنهاء الصفقة وضم اللاعب".

وأتم "حتى الآن لم يصل أي أخبار من اتحاد الكرة بشأن مد فترة القيد 5 أيام، لو تم فتحه وكان ذلك أمرا منطقيا وارد الحدوث سنتمم إجراءات قيد رامي ربيعة من الأهلي".

وخرج رامي ربيعة من قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية ويتواجد حاليا في مصر بعدما لم يسافر مع بعثة الفريق إلى قطر.

ويحتل المقاولون المركز الـ11 بعشرة نقاط بعد خوضه لعشرة مباريات في الدوري.

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