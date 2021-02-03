مدرب الوكرة القطري: الفرديات سر قوة الدحيل.. وأعرف أن الأهلي فريق صعب كذلك

قال ماركيز لوبيز المدير الفني للوكرة القطري إن الفرديات هي نقطة قوة مواطنه الدحيل وذلك قبل مواجهة الأهلي.

ويلتقي الدحيل بمنافسه الأهلي غدا الخميس في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم للأندية 2020.

وتحدث المدير الفني للوكرة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "واجهت الدحيل مرتين وفزنا مرة وخسرنا في الثانية 8-1".

وواصل "لقدة سجلوا أربعة أهداف في ثماني دقائق وهذا لا يحدث كثيرا، وكان ذلك بسبب بعض التكاسل من اللاعبين".

وعن نقاط قوة الدحيل قال: "على المستوى الفردي جيدين للغاية وعلى أي فريق مواجهته أن يركز جيدا".

وأردف مدرب الوكرة "يتمتع الدحيل بالانسجام الكبير بين جميع لاعبيه وهذه أحد نقاط قوته كذلك".

وعن كيف يلعب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قال: "أنا بعيد عن متابعة الأهلي لذا لا أستطيع الحديث في الأمر".

قبل أن يستدرك "لكنني أعرف أن الأهلي فريق جيد وكبير في مصر والعالم أجمع".

وعن هل يمكن لأي من الفائز التغلب على بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية قال: "هذا الحديث سابق لأوانه، لكن في كرة القدم لا يوجد مستحيل من يكافح سيفوز".