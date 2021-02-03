مونديال الأندية - بن عطية: مواجهة الأهلي؟ سنواجه فريقا قويا وشرسا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 00:10

كتب : FilGoal

مهدي بن عطية

شدد مهدي بن عطية مدافع الدحيل القطري على صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية غدا الخميس.

وقال بن عطية عبر جريدة استاد الدوحة: "التركيز حاليا منصب على مواجهة الأهلي وليس مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال".

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وأضاف "الفريق يدرك جيدا صعوبة المهمة ضد الأهلي رغم أن هدفنا هو الفوز والتأهل لمواجهة بايرن".

وأكمل "لكننا نعرف جيدا أننا سنلعب ضد فريقا قويا وشرسا ويملك لاعبين مميزين وعقلية قوية".

وشدد "أعرف عقلية اللاعبين المصريين فهم مقاتلين، لذلك يجب أن نستعد جيدا لمواجهة الأهلي الذي فاز بالعديد من الألقاب في إفريقيا وهذا أمر ليس بالسهل لأنني أعرف القارة السمراء جيدا".

وواصل "لدينا رغبة كبيرة في الفوز على الأهلي والتأهل لنصف النهائي ولكن هذا بشرط أن نقدم أفضل مستوى ممكن لنا".

وأتم تصريحاته "سنقاتل للدفاع عن حظوظنا في البطولة بهدف الظهور بشكل مشرف لنا وللكرة القطرية".

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