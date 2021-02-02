مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (6) - (0) ساوثامبتون.. مكتوميناي والسااااادس

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 22:06

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وساوثامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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ق72: جووووول مكتوميناي بووووم والهدف السادس.

ق70: جووول مارسيال يسحل الهدف الخامس ليونايتد.

ق55: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق54: جوووول أول لساوثامبتون عن طريق تشي أدامز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد برباعية دون رد.

ق44: ركلة جزاء ليونايتد؟ لا الفيديو يوضح أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء وركلة حرة ليونايتد.

ق40: جووووول الراااابع ليونايتد عن طريق كافاني.

ق34: جوووول ثالث ليونايتد بهدف عكسي عن طريق جان بيدناريك بالخطأ في مرماه.

ق25: جوووول راشفورد يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق18: جوووول بيساكا يسجل الهدف الأول ليونايتد.

ق2: طرد مباشر لألكسندر جانكيويتز لتدخله بقوة على ركبة مكتوميناي.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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