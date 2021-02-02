مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (6) - (0) ساوثامبتون.. مكتوميناي والسااااادس
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 22:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وساوثامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
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ق72: جووووول مكتوميناي بووووم والهدف السادس.
ق70: جووول مارسيال يسحل الهدف الخامس ليونايتد.
ق55: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.
ق54: جوووول أول لساوثامبتون عن طريق تشي أدامز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد برباعية دون رد.
ق44: ركلة جزاء ليونايتد؟ لا الفيديو يوضح أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء وركلة حرة ليونايتد.
ق40: جووووول الراااابع ليونايتد عن طريق كافاني.
ق34: جوووول ثالث ليونايتد بهدف عكسي عن طريق جان بيدناريك بالخطأ في مرماه.
ق25: جوووول راشفورد يسجل الهدف الثاني ليونايتد.
ق18: جوووول بيساكا يسجل الهدف الأول ليونايتد.
ق2: طرد مباشر لألكسندر جانكيويتز لتدخله بقوة على ركبة مكتوميناي.
انطلاق المباراة.