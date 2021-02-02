مباشر في إيطاليا - إنتر (1) - (2) يوفنتوس.. سانشيز يهدر التعادل

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر - كأس إيطاليا

يلتقى إنتر مع يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا.

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ق.55 هاندانوفيتش يمنع الهدف الثالث ليوفنتوس

نهاية الشوط الأول

ق.35 رونالدو يسجل الهدف الثاني

ق.26 كريستيانو رونالدو يسجل التعادل ليوفنتوس

ق.25 ركلة جزاء ليوفنتوس بقرار من حكم الفيديو المساعد

ق.19 تسديدة طائشة من دانيلو

ق.10 لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الأول لإنتر

بداية المباراة

يوفنتوس إنتر
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