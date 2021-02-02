مباشر الدوري المصري - المحلة (0)-(0) الزمالك.. زيزو يهدد المرمى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة والزمالك التي تقام في ملعب الأول في الجولة 11 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق 53: زيزو يهدد المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 33: إنذار لأشرف سيد لاعب المحلة

ق 27: خروج عبد الغني ونزول الونش

ق 24: إصابة محمد عبد الغني مدافع الزمالك والدماء تسيل من رأسه

ق 23: هجمة خطيرة للمحلة عن طريق إسلام فؤاد ومحمود علاء يبعد الكرة

ق 18: فرصة خطيرة مهدرة من زيزو

ق 10: محاولات من المحلة

انطلاق المباراة