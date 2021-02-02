مباشر الدوري المصري - المحلة (0)-(0) الزمالك.. ضغط أبيض قوي
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة والزمالك التي تقام في ملعب الأول في الجولة 11 من الدوري المصري.
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ق 57: إسلام فؤاد يسدد بعيدا عن المرمى
ق 53: زيزو يهدد المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 33: إنذار لأشرف سيد لاعب المحلة
ق 27: خروج عبد الغني ونزول الونش
ق 24: إصابة محمد عبد الغني مدافع الزمالك والدماء تسيل من رأسه
ق 23: هجمة خطيرة للمحلة عن طريق إسلام فؤاد ومحمود علاء يبعد الكرة
ق 18: فرصة خطيرة مهدرة من زيزو
ق 10: محاولات من المحلة
انطلاق المباراة