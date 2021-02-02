مباشر الدوري المصري - المحلة (0)-(0) الزمالك.. ضغط أبيض قوي

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة والزمالك التي تقام في ملعب الأول في الجولة 11 من الدوري المصري.

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ق 57: إسلام فؤاد يسدد بعيدا عن المرمى

ق 53: زيزو يهدد المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 33: إنذار لأشرف سيد لاعب المحلة

ق 27: خروج عبد الغني ونزول الونش

ق 24: إصابة محمد عبد الغني مدافع الزمالك والدماء تسيل من رأسه

ق 23: هجمة خطيرة للمحلة عن طريق إسلام فؤاد ومحمود علاء يبعد الكرة

ق 18: فرصة خطيرة مهدرة من زيزو

ق 10: محاولات من المحلة

انطلاق المباراة

الزمالك غزل المحلة في الدوري
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