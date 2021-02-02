استراحة الدوري المصري - المحلة (0)-(0) الزمالك

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

هدف أوباما الرابع الرائع للزمالك في مرمى المقاصة من صناعة شيكابالا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة والزمالك التي تقام في ملعب الأول في الجولة 11 من الدوري المصري.

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ق 33: إنذار لأشرف سيد لاعب المحلة

ق 27: خروج عبد الغني ونزول الونش

ق 24: إصابة محمد عبد الغني مدافع الزمالك والدماء تسيل من رأسه

ق 23: هجمة خطيرة للمحلة عن طريق إسلام فؤاد ومحمود علاء يبعد الكرة

ق 18: فرصة خطيرة مهدرة من زيزو

ق 10: محاولات من المحلة

انطلاق المباراة

الزمالك غزل المحلة في الدوري
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