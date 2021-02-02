مباشر في الدوري - أسوان (0) (0)سيراميكا كليوباترا.. الـ VAR يلغي هدفا آخر

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

إسلام رشدي - الجونة - سيراميكا كليوباترا - الصورة من حساب الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ويستضيف الجونة ضيفه الإنتاج الحربي على ملعب خالد بشارة، فيما تقام على ملعب بتروسبورت مواجهة أسوان وسيراميكا كليوباترا.

الجونة × الإنتاج الحربي

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

ق 11: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح الإنتاج الحربي.

بداية اللقاء

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أسوان × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

ق 24: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح سيراميكا كليوباترا.

بداية اللقاء

في الدوري الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا أسوان الإنتاج الحربي
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