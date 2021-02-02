استراحة في الدوري - أسوان (1) (0)سيراميكا كليوباترا والإنتاج متقدم على الجونة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

إسلام رشدي - الجونة - سيراميكا كليوباترا - الصورة من حساب الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ويستضيف الجونة ضيفه الإنتاج الحربي على ملعب خالد بشارة، فيما تقام على ملعب بتروسبورت مواجهة أسوان وسيراميكا كليوباترا.

الجونة × الإنتاج الحربي

أخبار متعلقة
منافس الزمالك - الترجي يضيف 4 لاعبين لقائمة دوري أبطال إفريقيا حوار - أيمن حفني: فوجئت برد فعل الجماهير حيال عودتي.. وأتمنى إسعادهم بلقبي الدوري وإفريقيا هداف الدوري وعودة بعد غياب.. 5 أشياء تحققت من رباعية الزمالك في المقاصة الجونة مع رضا شحاتة والبداية الأفضل.. "التفكير في حلول وطريقة لعب واضحة وممتعة"

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية أرضية من الجهة اليمنى يقابلها محمد فييرا بتسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 36: جووول أول للإنتاج عن طريق عبد الوهاب عنان بعدما استفاد من تشتيت خاطئ من الدفاع ليسدد كرة قوية على يسار إسلام طارق.

ق 11: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح الإنتاج الحربي.

بداية اللقاء

--

أسوان × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول محمود شبانة برأسية يسجل الأول لأسوان مستفيدا من ركنية نفذها عمرو الحلواني.

ق 45+2: أحمد الصغيري يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عامر عامر ببراعة يحولها لركنية.

ق 24: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح سيراميكا كليوباترا.

بداية اللقاء

في الدوري الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا أسوان الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد ضم مارسيليا للاعب رغما عنه.. بواش ينفجر: استقلت.. ولا أريد مالا 13 دقيقة | الدوري الفرنسي
إقالة قاهر مصر 2019 من تدريب فريقه بسبب تصريحات "اغتصاب لاعبيه" 15 دقيقة | آسيا
مونديال الأندية – سيد معوض يوجه رسالة إلى معلول: من الأسباب الرئيسية للفوز بدوري الأبطال 25 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
زيدان يتعافى من فيروس كورونا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد رحيل كاباك عن ناديه.. جروس: أي لاعب لن يفكر كثيرا في عرض ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - أسوان (1) (0)سيراميكا كليوباترا والإنتاج متقدم على الجونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن إصابة فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
مبابي: نيمار محور مشروع سان جيرمان.. وأدين له بالفضل ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك