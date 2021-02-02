استراحة في الدوري - أسوان (1) (0)سيراميكا كليوباترا والإنتاج متقدم على الجونة.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ويستضيف الجونة ضيفه الإنتاج الحربي على ملعب خالد بشارة، فيما تقام على ملعب بتروسبورت مواجهة أسوان وسيراميكا كليوباترا.

الجونة × الإنتاج الحربي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية أرضية من الجهة اليمنى يقابلها محمد فييرا بتسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 36: جووول أول للإنتاج عن طريق عبد الوهاب عنان بعدما استفاد من تشتيت خاطئ من الدفاع ليسدد كرة قوية على يسار إسلام طارق.

ق 11: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح الإنتاج الحربي.

بداية اللقاء

--

أسوان × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول محمود شبانة برأسية يسجل الأول لأسوان مستفيدا من ركنية نفذها عمرو الحلواني.

ق 45+2: أحمد الصغيري يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عامر عامر ببراعة يحولها لركنية.

ق 24: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح سيراميكا كليوباترا.

بداية اللقاء