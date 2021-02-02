كومان: ذهبت لأتحدث مع ميسي في منزله مع بداية الموسم.. أناقشه في أمور تكتيكية

لو كان الأمر بيده لأبقى الساحر في مدينته إلى الأبد، لكن أيقونة برشلونة قد ينهي رحلته التاريخية بعد أشهر، رونالد كومان يعول كثيرا على ليونيل ميسي، يناقشه في أمور الفريق، لكنه قد يفقده قريبا.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

حوار الهولندي مدرب برشلونة مع صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية، كان حول القضية الأبرز في برشلونة، ميسي، هل سيبقى؟ أم سينتهي المشوار قريبا؟

كشف كومان ذهابه لمنزل ميسي للحديث مع قائد الأرجنتين وبرشلونة، ومناقشة أمور فنية وتكتيكية مع أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وقال مدافع برشلونة السابق:"لست واثقا في بقاء ميسي مع الفريق. أتمنى، أستمتع بتدريبه، لا أراه يرتدي قميصا غير قميص برشلونة. ليس لدي مشكلة معه. إنه قائد الفريق، أتحدث معه في أمور تكتيكية وعلاقتنا طيبة جدا مثل بقية اللاعبين، لكن بصفته القائد تتحدث معه أكثر".

وواصل كومان "مر بوقت صعب في نهاية الموسم الماضي، كان غاضبا من أمور في النادي. لم يكن سعيدا بوجوده في فريق خسر 8-2 من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. أراد الرحيل. أول شيء قلته للنادي: حسنا، هذه ليست مشكلتي. إنها مشكلة بين النادي وميسي، وعليكم حلها".

واستمر "رد النادي بأنه لن يبيعه، لابد أن يبقى، كان وقتا صعبا على ميسي لكنه تقبل الأمر في النهاية. تحدثت معه في منزله قبل انطلاق الموسم ووضعت خططا معه وكان متحمسا. قلت له: سأكون سعيدا لو بقيت، لو رحلت فهذا قرارك، إذا استمررت ستكون جزءا من الفريق وسيكون هذا مركزك لتخرج أفضل ما لديك. مع الوقت، تقبل الأمر".

وأتم "انظر كيف يلعب في الأسابيع الأخيرة، منخرط جدا في الفريق، لكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

عقد ميسي ينتهي في يونيو المقبل، ساحر الأرجنتين لم يقرر بعد ماذا بعد ذلك.

أراد مغادرة الفريق الكاتالوني في الصيف الماضي، لكن الإدارة رفضت ووقف عاجزا أمام الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ700 مليون يورو.

وشارك ميسي في 24 مباراة في الموسم الحالي وسجل 16 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.