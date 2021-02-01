سان جيرمان يعير نجمه الشاب إلى بريست.. وبند مفاجئ في العقد
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 21:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي بريست الفرنسي عن تعاقده مع بانديوجو فاديجا قادما من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية.
بانديجو فاديجا
النادي : باريس سان جيرمان
وذكر بريست في بيانه أن فاديجا سيلعب في صفوفه معارا حتى نهاية الموسم، مع وجود بند في العقد يسمح له بشرائه بشكل نهائي.
ويعد هذا البند مفاجأة، إذ ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الغرض الأساسي من الإعارة سيكون لإكساب فاديجا مزيدا من الخبرة، ليعتمد عليه ماوريسيو بوكيتينو في الموسم المقبل.
Un nouveau 𝙥𝙞𝙧𝙖𝙩𝙚 rejoint l'équipage 👀#TeamPirates 🏴☠️ pic.twitter.com/iiqfUCNtxB— Stade Brestois 29 (@SB29) February 1, 2021
فاديجا (20 عاما) لاعب وسط مهاجم من أصول مالية، ويعد أحد أبرز المواهب الشابة الصاعدة من أكاديمية باريس سان جيرمان.
وخاض فاديجا 6 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، كلها كبديل.
ويعتبر فاديجا ثالث صفقة شتوية لـ بريست، بعد الحارس التونسي معز حسن القادم مجانا، والبرازيلي جيان لوكاس المعار من أوليمبيك ليون.
ويحتل بريست المركز 14 في الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.