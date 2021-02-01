سان جيرمان يعير نجمه الشاب إلى بريست.. وبند مفاجئ في العقد

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

بانديوجو فاديجا - بريست

أعلن نادي بريست الفرنسي عن تعاقده مع بانديوجو فاديجا قادما من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر بريست في بيانه أن فاديجا سيلعب في صفوفه معارا حتى نهاية الموسم، مع وجود بند في العقد يسمح له بشرائه بشكل نهائي.

ويعد هذا البند مفاجأة، إذ ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الغرض الأساسي من الإعارة سيكون لإكساب فاديجا مزيدا من الخبرة، ليعتمد عليه ماوريسيو بوكيتينو في الموسم المقبل.

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فاديجا (20 عاما) لاعب وسط مهاجم من أصول مالية، ويعد أحد أبرز المواهب الشابة الصاعدة من أكاديمية باريس سان جيرمان.

وخاض فاديجا 6 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، كلها كبديل.

ويعتبر فاديجا ثالث صفقة شتوية لـ بريست، بعد الحارس التونسي معز حسن القادم مجانا، والبرازيلي جيان لوكاس المعار من أوليمبيك ليون.

ويحتل بريست المركز 14 في الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

باريس سان جيرمان في فرنسا
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