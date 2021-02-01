سكاي: ليفربول لا يزال يعمل لحسم صفقة كاباك.. وموستافي أكمل انتقاله إلى شالكه

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن ليفربول لا يزال يعمل على حسم صفقة أوزان كاباك مدافع شالكه.

ويحاول ليفربول وفقا لما ذكره رومانو الذي يعمل مع شبكة أخبار سكاي سبورتس، أن ينهي الاتفاق مع شالكه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية بعد عدة ساعات.

ولا تزال المفاوضات جارية بين ليفربول وشالكه حول بند خيار الشراء في عقد اللاعب.

ويريد ليفربول أن يحصل على اللاعب على سبيل الإعارة، مع وضع بند خيار الشراء في الموسم المقبل، بدلا من إلزامه بشراء المدافع التركي.

ومن المتوقع أن يدفع ليفربول 3 ملايين يورو لضم اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

كاباك البالغ من العمر 20 عاما يقدم مستوى مميز مع شالكه في الفترة الماضية.

على الجانب الآخر أكد رومانو أن صفقة انتقال شكودران موستافي مدافع أرسنال إلى نادي شالكه تمت بنسبة 100%.

والإعلان عن الصفقتين سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.